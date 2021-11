Corona: Gesundheitsamt rät zur Absage von Großveranstaltungen

Das Gesundheitsamt im Landkreis Donau-Ries appelliert, Kontakte zu reduzieren und Großveranstaltungen abzusagen. Hier werden die aktuell wichtigen Fragen beantwortet.

Wie beurteilt das Gesundheitsamt die derzeitige Corona-Lage im Landkreis Donau-Ries?

Die Corona-Infektionen steigen im Landkreis – genauso wie bundes- und landesweit - rasant an. "Die Lage ist äußerst ernst", heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt am Freitagmittag. Das Gesundheitsamt im Landkreis Donau-Ries appelliert deshalb, größere Veranstaltungen abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren. Sofern sie nicht gemieden werden können, sollte man unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus vorher einen Test machen. Auch Geimpfte und Genesene sollten zudem Masken tragen, Abstand halten und Räume, in denen mehrere Menschen sind, regelmäßig lüften.

Wer soll sich eine dritte Impfung geben lassen?

Generell gilt, dass alle Personen, die einen Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus haben, auch einen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben. Dieser Anspruch besteht unabhängig der Empfehlungen der STIKO und der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), die sich bislang auf einige Personengruppen beschränken, bei denen der Abschluss der ersten Impfserie sechs Monate zurückliegt. Der Fokus der Auffrischungsimpfungen sollte laut Gesundheitsamt auch weiterhin auf diese Personenkreise gelegt werden. Auch Polizeikräften, den aktiven Kräften von THW und Feuerwehr sowie dem Personal der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sollen sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie Auffrischimpfungen angeboten werden.

Darf jeder, der möchte, eine Auffrischungsimpfung erhalten?

Ergänzend können sich im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und nach individueller ärztlicher Beurteilung durch den impfenden Arzt alle nach der Corona-Impfverordnung berechtigten Personen über 18 Jahren nach Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der ersten Impfserie auf Wunsch "boostern" lassen.

Was ist, wenn ich bisher mit Johnson & Johnson geimpft worden bin?

Bei Personen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben und bei Personen mit schwerer Immundefizienz und einer erwartbar stark verminderten Impfantwort kann die Auffrischimpfung – wiederum nach individueller ärztlicher Beurteilung – bereits nach vier Wochen verabreicht werden. Das Gesundheitsamt rät, dass möglichst niemand zurückgewiesen werden soll.

Wo bekommt man seine Auffrischungsimpfung?

Die Auffrischungsimpfungen werden durch Haus- und Fachärzte und die Impfzentren, einschließlich deren mobile Teams, durchgeführt. Um möglichst vielen Impfwilligen auch einen Termin anbieten zu können, wird in Abstimmung mit dem BRK das Impfzentrum in Nördlingen reaktiviert und die Kapazität des Impfzentrums in Donauwörth erweitert.

Wie bekomme ich einen Impftermin?

Sofern eine Impfung beim kommunalen Impfzentrum gewünscht wird, besteht die Möglichkeit, einen Impftermin telefonisch oder online zu vereinbaren. Hierzu ist eine Registrierung unter www.impfzentren.bayern/citizen oder telefonisch unter 0906/746680 erforderlich. Anschließend erhält man eine Benachrichtigung und kann einen Termin auswählen. Eine telefonische Terminvereinbarung bietet keine zeitlichen oder anderen Vorteile gegenüber einer Online-Registrierung. Soweit die Registrierung aus der ersten Impfreihe noch besteht, kann diese genutzt werden. Sollte kein Account (mehr) vorliegen, kann man sich einfach neu anmelden.

Geht es auch ohne Termin?

Es besteht die Möglichkeit, sich auch ohne vorherige Registrierung zu den Öffnungszeiten impfen zu lassen. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass es in diesem Fall, je nach Anzahl Impfwilliger, zu deutlich längeren Wartezeiten kommen kann.

Was ist bei einem positiven Corona-Schnelltest zu beachten?

Handelt es sich um einen Antigenschnelltest, der durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchgeführt wurde oder ein selbständig durchgeführter Selbsttest unter Überwachung einer solchen Person (z. B. in der Apotheke bzw. einer offiziellen Teststelle), dann gilt man unmittelbar als "positiv getestete Person". Man sollte sich umgehend in Quarantäne und Isolation begeben. Das Testergebnis muss an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Das Gesundheitsamt ordnet eine bestätigende PCR-Testung an.

Wo bekommt man einen PCR-Test?

Bei einem positiven, selbst durchgeführten Schnelltest soll man sich umgehend isolieren und sämtliche Kontakte, auch zu Familienmitgliedern, meiden und einen PCR-Test machen. Wer Corona-typische Symptome hat, wendet sich dafür an eine Arztpraxis. Bei asymptomatischen Personen und solchen mit allenfalls leichten Symptomen wie bloßem Schnupfen kann eine bestätigende PCR-Testung auch im Testzentrum in Monheim durchgeführt werden.

Kann ich einfach ins Testzentrum nach Monheim fahren?

Nein, man kann keinen Termin buchen, sondern meldet den positven Schnelltest über die Seite des Landratsamtes. Das Gesundheitsamt setzt sich dann zunächst mit dem Betroffenen bezüglich eines Termins zum PCR-Bestätigungstest beim Testzentrum in Verbindung. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann jedoch weder vom Testzentrum noch vom Gesundheitsamt, sondern ausschließlich von Arztpraxen ausgestellt werden. Pauschale Aussagen zur Dauer der Quarantäne lassen sich nicht treffen. Die Quarantäne gilt immer ab Symptombeginn bzw. ab Abstrichnahme. (dz)