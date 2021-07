Corona: Gibt es auch im Donau-Ries-Kreis so viele "Impfschwänzer"?

Plus Ärzte und das BRK im Donau-Ries-Kreis sehen eine Impfmüdigkeit in der Bevölkerung – und diese berge eine gewisse Gefahr. Sie fordern deshalb klare Ansagen.

Strafen für sogenannte Impfschwänzer werden seit einigen Tagen heiß diskutiert. Der Chef des Berliner Roten Kreuzes hatte, neben einigen Stimmen aus der Politik, für Sanktionen plädiert. Sanktionen gegen all jene, die ihre Impftermine trotz Anmeldung nicht wahrnehmen. Doch gibt es davon überhaupt so viele? Und: Ist dies tatsächlich das vorherrschende Problem der aktuellen Impfkampagne gegen das Coronavirus? Eine Bestandsaufnahme im Landkreis Donau-Ries.