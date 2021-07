Landkreis Donau-Ries

vor 33 Min.

Corona-Impf-Empfehlung wirbelt Praxen durcheinander

„Die Praxen sind am Limit“, sagt Dr. Birgitt Mertin, Hausärztin in Donauwörth.

Plus Eine Medizinerin aus Donauwörth ist verärgert über Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu AstraZeneca-Kreuzimpfungen. Diese verwirrten die Menschen.

Von Thomas Hilgendorf

Im Zuge der Corona-Pandemie lernt jedermann plötzlich Begriffe, die bis vor ein, zwei Jahren nur studierten Medizinern vorbehalten waren. Und diese Worte bilden in windeseile aktuelle Trends des Pandemiegeschehens ab – „Kreuzimpfung“ ist dieser Tage ein solches Wort von großer Schlagkraft. Dessen praktische Auswirkungen wiederum bringen so manche Arztpraxis in der Region an den Rand des Erträglichen.

