Corona: Impfquote im Donau-Ries-Kreis steigt nur langsam

56,8 Prozent der Menschen im Donau-Ries sind zweimal gegen Corona geimpft. Doch auch diese Quote zeigt Wirkung, wie der Chef der hiesigen Krankenhäuser erklärt.

In der vergangenen Woche sind im Landkreis Donau-Ries insgesamt 1922 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt worden. Die Quote der Erstimpfungen konnte damit um 0,68 und die der Zweitimpfungen um 0,89 Prozent gesteigert werden. Das berichtet das Landratsamt.

Insgesamt wurden bislang 78.460 Erst- und 76.052 Zweitimpfungen im Landkreis vorgenommen. Dies entspricht Quoten von 58,6 beziehungsweise 56,8 Prozent. Zusätzlich wurden auch in Betrieben Vakzine gegen Covid-19 verabreicht, weshalb der tatsächliche Anteil der Geimpften in der Landkreisbevölkerung etwas höher liege.

Corona-Impfung: Johnson & Johnson nicht mehr lange verfügbar

Wie das BRK Nordschwaben als Betreiber der Impfzentren in Nördlingen und Donauwörth mitteilt, kann der Impfstoff von Johnson & Johnson nicht mehr bestellt werden. Bei diesem Hersteller genügt eine Spritze zum vollständigen Schutz. Solange der Vorrat reicht, werden in den beiden Zentren und bei den Aktionen vor Ort noch Impfungen mit Johnson & Johnson angeboten.

Wie das gKU als Träger der Krankenhäuser in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen mitteilt, haben die steigenden Impfquoten positive Auswirkungen auf den Klinikbetrieb. Mit vollständigem Schutz sei nicht nur der Besuch in den Krankenhäusern ohne negativen Test möglich, auch die Wirksamkeit der Impfungen lasse sich vor Ort beobachten. Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse erklärt dazu: „Während der ersten Infektionswellen mussten wir im Falle positiver Testungen unter den Patientinnen und Patienten in den meisten Fällen auch Ansteckungen und damit eine Gefährdung der jeweiligen Zimmernachbarn feststellen. Covid-19 ist hochinfektiös und trotz aller Vorkehrungen wie vorhergehender und regelmäßiger Testungen gibt es keine hundertprozentige Sicherheit vor einer Infektion.“

Chef der Donau-Rieser Krankenhäuser: „Impfen wirkt“

Trotz der Ausbreitung der Deltavariante und einer wieder vermehrten Einlieferung von Corona-Fällen stelle man nun aber Ansteckungen bei geimpften Patientinnen und Patienten in den Häusern des gKU kaum noch fest. „Das ist ein großer Erfolg. Nach unseren Erkenntnissen können wir festhalten: Impfen wirkt“, so Busse.

Nach wie vor sind Impfungen an den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen ohne vorherige Terminvereinbarung oder Registrierung möglich. Das gewünschte Vakzin kann hierbei frei gewählt werden, Ärztinnen und Ärzte stehen zu Aufklärungsgesprächen bereit.

6514 Ansteckungen im Landkreis Donau-Ries seit Ausbruch der Pandemie

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 6514 Menschen aus dem Landkreis Donau-Ries (Stand Donnerstag, 10 Uhr) angesteckt. Hiervon sind 6186 wieder genesen. In der Folge gelten momentan 170 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der Inzidenzwert lag am Donnerstag nach Angaben des RKI bei 70,7.

In den regionalen Krankenhäusern werden aktuell zehn mit Covid-19 infizierte Patientinnen und Patienten behandelt, davon eine intensivmedizinisch.