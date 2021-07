Corona-Impfung: Das sagt ein Kinderarzt im Landkreis Donau-Ries

Verantwortliche im Landkreis Donau-Ries sind wegen Virus-Variante besorgt. Ein Mediziner appelliert an Eltern.

Es ist Sommer, die Biergärten sind gut besucht, der Freizeitspaß könnte kaum größer sein. Wer möchte da, zumal die Corona-Inzidenzwerte im Landkreis relativ niedrig sind, an eine „vierte Welle“ denken? Die Verantwortlichen für die Bekämpfung des Virus haben den Blick aber längst nach vorne gerichtet. „Wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass das Ausbruchsgeschehen im Herbst deutlich ansteigt“, prophezeit Amtsärztin Raffaella Hesse. Die Leiterin des Gesundheitsamtes im Kreis befürchtet, dass die Zahlen wieder durch die Decke gehen könnten.

Landrat Stefan Rößle und der Organisator der Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen, Arthur Lettenbauer vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK), wollen bei den Corona-Impfungen angesichts der Szenarien für den Herbst bekanntlich auf die Tube drücken. Die Bedingungen seien in diesen Wochen optimal für das Immunisieren. Eine Überzeugung, die Raffaela Hesse mit einem Satz untermauert: „Die Kapazitäten sind jetzt vorhanden.“ Im Herbst könne es durchaus wieder zu Engpässen kommen. Und die Medizinerin fügt an, dass bei einer möglichen Ansteckung von Geimpften, „die Verläufe wegen einer geringen Viruslast mild seien“. Immunisierte Menschen seien für andere außerdem kaum ansteckend.

Informations-Livestream im Landratsamt Donauwörth

„Jeder kann sich ohne Anmeldung impfen lassen“, kündigte im vom Landratsamt angebotenen Informations-Livestream nun Arthur Lettenbauer als neue Strategie in den Impfzentren ab sofort an. Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren könnten in den Impfzentren immunisiert werden.

Lettenbauer hatte für all jene, die als sogenannte Genesene eine Covid-Erkrankung bereits überstanden haben, eine Neuigkeit mitgebracht: Sie können nach Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts nun offensichtlich früher geimpft werden als nach der bisher geltenden sechsmonatigen Sperr- und Wartezeit. Eine einmalige Immunisierung sei ausreichend.

Amtsärztin Hesse: „Wir müssen die Zeit jetzt nutzen, ehe sich die Delta-Variante stärker ausbreitet“. Derzeit sei diese Virusmutation auch in der Region bereits vorherrschend. Eine große Hoffnung, schon bald im Landkreis eine Herdenimmunität zu haben, hat Hesse offenbar nicht, müssten dazu doch nach neuesten Studien mindestens 85 Prozent der Menschen immunisiert sein. In der Diskussion stehen zudem die Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren, wie auch die Fragen im Chat bewiesen. Diese Immunisierungen sind bis dato umstritten, die Ständige Impfkommission hat hierzu keine Empfehlung abgegeben, dennoch wäre die Immunisierung ab zwölf Jahren möglich. Kinderarzt Wolfgang Beck (Donauwörth) ermuntert dazu, eine solche Impfung im Familienrat zu besprechen. Wenn Eltern ihr Kind gerne impfen lassen wollen und auch die Kinder diesen Wunsch haben, dann spricht nach Becks Beurteilung nichts dagegen, da der Impfstoff in Deutschland zugelassen sei: „Wichtig aber ist, dass man in diesem Alter die Meinung der Kinder hört und sie in diese Entscheidung miteinbezieht.“

Dr. Beck: "Am wirksamsten ist die Impfung der Eltern"

Nichtsdestotrotz, so Beck: „Am wirksamsten ist die Impfung der Eltern.“ Den Kindern dürfe nicht die Verantwortung der Pandemiebekämpfung aufgebürdet werden. Wenn sich nicht genug Erwachsene impfen lassen, dann müssten Kinder bei der Herdenimmunität das ausgleichen – aber so dürfe man nicht denken. Erwachsene und Eltern müssen nach Ansicht des Kinderarztes mit ihrer Impfbereitschaft dafür sorgen, dass wir dieses Ziel auch ohne Kinder schaffen. Die kommenden Wochen seien entscheidend, unterstrich der ärztliche Koordinator der Impfkampagne im Landkreis, der Nördlinger Allgemeinmediziner Sebastian Völkl. Jetzt bestehe die Möglichkeit, sich einen Impfschutz für den Herbst aufzubauen, jetzt gebe es die Kapazitäten in den Praxen.

Das Impfen sei wichtig, aber auch die weitere Einhaltung der „Basis-Hygienemaßnahmen“ unterstreicht die Amtsärztin. Sie stelle vermehrt Nachlässigkeiten fest, sagt Hesse, und räumt ein, dies auch bei ihr zu beobachten. Aber: „Die Pandemie ist nicht vorbei.“

Arthur Lettenbauer berichtete von der Diskussion um Auffrischungsimpfungen. Diese seien im Moment noch untersagt, könnten aber im Herbst notwendig werden. Man wisse nicht, wie lange der Impfschutz wirke, fügte Hesse an, bei einer fälligen Drittimpfung müsste man dann aber auch wieder „die Risikogruppen vorziehen“.