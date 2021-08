Landkreis Donau-Ries

14:35 Uhr

Corona-Inzidenz steigt über 50: Wo es aktuell die meisten Fälle gibt

Plus Die Corona-Zahlen steigen auch im Donau-Ries-Kreis weiter. Neben den beiden Kreisstädten gibt es aktuell vor allem in zwei kleineren Orten relativ viele Fälle.

Erstmals seit rund zehn Wochen ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries wieder über 50 gestiegen. Der Wert betrug am Dienstag laut Robert-Koch-Institut 53,1 (48,6 am Montag). Insgesamt wurden somit in der vergangenen Woche 71 Menschen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet. In absoluten Zahlen leben die meisten Infizierten aktuell in den beiden Großen Kreisstädten Nördlingen (21) und Donauwörth (18). Das geht aus der digitalen Landkreiskarte des Gesundheitsamtes – Stand Montag – hervor. Setzt man aber die Zahlen in Relation zur Bevölkerung, so sind derzeit eher kleinere Orte stärker betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen