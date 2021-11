Landkreis Donau-Ries

13:08 Uhr

Corona-Lage in den Krankenhäusern: "Wir kommen bald an unsere Grenzen"

Plus In Donauwörth und Nördlingen gibt es mehr Covid-Erkrankte, Operationen werden wieder verschoben. Der ärztliche Leiter Dr. Thomas Eberl blickt besorgt in die Zukunft.

Von Barbara Wild

Die steigenden Infektionszahlen im Landkreis Donau-Ries wirken sich wieder verstärkt auf die Lage in den Krankenhäusern der Region aus. Im Stiftskrankenhaus in Nördlingen und in der Donau-Ries-Klink in Donauwörth werden derzeit sieben Personen auf der Intensivstation versorgt, zwei mehr als am Vortag. Zwei der insgesamt 26 aktuell in Betrieb gestellten Intensivbetten sind laut Deutschem Intensivregister frei – das entspricht knapp acht Prozent.

