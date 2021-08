Corona: Mehr betroffene Kommunen, aber sinkende Inzidenz

In Harburg gehen die nachgewiesenen Corona-Fälle leicht zurück. In anderen Orten, die zuletzt keine Betroffenen hatten, ist das Virus nun wieder aufgetreten.

In Harburg scheint sich Corona-Lage entspannt zu haben – zumindest gibt es im Vergleich zur vorigen Woche sinkende Zahlen. Waren in der Burgstadt am 26. Juli noch 14 Fälle gemeldet, so sind es derzeit nur noch elf (Stand Montag, 15.12 Uhr). Das geht aus der digitalen Karte des Gesundheitsamt hervor, auf der die Covid-19-Fälle nach Kommunen aufgelistet sind. Die Werte wurden nun wieder aktualisiert.

Demnach gibt es momentan in zwölf von 44 Städten und Gemeinden überhaupt Infizierte. Im Umkehrschluss sind also 32 Kommunen derzeit „coronafrei“, das sind zwei weniger als vor einer Woche.

Corona: Daiting mit vier Fällen weiter relativ stark betroffen

Mit vier Fällen ist die kleine Gemeinde Daiting weiterhin relativ stark betroffen (fünf vor einer Woche). Ebenfalls vier nachgewiesene Infektionen gibt es in der Großen Kreisstadt Nördlingen (zuletzt drei), Donauwörth verzeichnet seit der vergangenen Woche ein leichtes Plus (von fünf auf sechs).

In Mertingen gibt es weiterhin fünf Erkrankte, in Bäumenheim sind es sechs und damit einer weniger als am 26. Juli. Für Tagmersheim vermeldet die Behörde ein Plus um zwei auf nun drei Fälle. Reimlingen und Fremdingen haben weiterhin eine Eins hinter ihrem Gemeindenamen stehen.

Fünfstetten gehört nun zu den Gemeinden ohne Betroffenen

Ohne Befund dagegen ist laut der Statistik mittlerweile wieder Fünfstetten, das bei der vergangenen Aktualisierung noch einen Fall hatte. Das Gegenteil ist in Rain, Kaisheim und Amerdingen eingetreten, wo am 26. Juli kein Betroffener erfasst war nun erneut Infektionen nachgewiesen sind: In der Tillystadt gibt es wieder zwei Erkrankte, die Marktgemeinde Kaisheim hat ebenso wie Amerdingen einen Fall. Alle weiteren Kommunen sind derzeit verschont.

Das Robert-Koch-Institut gab den Inzidenzwert für den Donau-Ries-Kries am Dienstag mit 6,7 an. Am Montag hatte der Wert noch bei 8,2 gelegen. Insgesamt wurden in der Region seit Ausbruch der Pandemie 6071 Personen positiv auf Covid-19 getestet, 5869 davon gelten mittlerweile als genesen. Laut Landratsamt liegt die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, bei 158. Die britische Variante wurde bislang 1564-mal nachgewiesen, die südafrikanische 44-mal und die brasilianische einmal. Die indische oder Delta-Variante ist im Landkreis bei 48 Menschen aufgetreten.