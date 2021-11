Corona-Regeln: Am Freitag wird im Kreis Donau-Ries verstärkt kontrolliert

Am 3. Dezember sollen im Landkreis Donau-Ries verstärkt die bestehenden Corona-Regeln kontrolliert werden.

2G in Gasthäusern und beim Friseur, weniger Kunden im Geschäft und 3G in Bus und Bahn - die neuen Corona-Regeln gelten seit 24. November auch im Landkreis Donau-Ries. Das Ziel: weniger Kontakte und damit weniger Infektionen mit dem Coronavirus. Die Inzidenz liegt am Montag bei 754.

Doch diese Maßnahmen können nur den gewünschten Effekt erzielen, wenn sich die Menschen daran halten. Zum einen setzen die Behörden auf die Bereitschaft der Menschen, von sich auch die Regeln zu beachten. Doch nun kündigt Landrat Stefan Rößle an, dass deutlich mehr Kontrollen stattfinden sollen.

Erster Termin, der in diesem Zusammenhang genannt wird, ist der kommende Freitag, 3. Dezember. Die Polizeiinspektionen und das Gewerbeamt Donau-Ries werden an diesem Tag gemeinsam "verstärkte und flächendeckende Kontrollen" durchführen, heißt es aus dem Landratsamt. Vereinbart worden sie das bei einer gemeinsamen Besprechung des Landrats mit Vertretern der Polizeiinspektionen Donauwörth, Rain und Nördlingen sowie die hausinternen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gewerbeamtes.

Landkreis Donau-Ries kommt mit Corona-Kontrollen den Vorgaben des Bayerischen Innenministeriums nach

Hintergrund ist die Ankündigung des Bayerischen Innenministers Herrmann in der Pressemitteilung vom 22. November, dass die Polizei „ihre Kontrolltätigkeiten verstärken und weiter ausbauen werde". Dies sei der "besorgniserregenden pandemischen Entwicklung" geschuldet. „Dieser Ankündigung unseres Innenministers Herrmann kommen wir im Landkreis Donau-Ries damit nach", sagt Landrat Rößle. Ob weitere Tage mit Schwerpunktkontrollen folgen, ist derzeit unklar. (dz)

