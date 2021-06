Corona: Wächst eine Nichtschwimmer-Generation heran?

Plus Über ein Jahr fanden wegen der Corona-Pandemie im Landkreis Donau-Ries keine Schwimmkurse für Kinder statt. Im Herbst sollen diese nun wieder starten. Schulen und Schwimmlehrer stehen vor Herausforderungen

„Ich habe stark gelitten“, sagt Klaus Reichherzer und bezieht sich damit auf die Corona-Zeit. Reichherzer ist Betriebsleiter des Hallenbades in Rain. Als solcher leitet er seit 36 Jahren Schwimmkurse für Kinder. „In den letzten Monaten war es schlimm“, bekennt der 61-Jährige. Im Herbst steigt er wieder ins Wasser, um für die Volkshochschule Kindern das Schwimmen beizubringen. Das Interesse sei groß. Reichherzer macht sich unterdessen Sorgen, dass eine „Generation Nichtschwimmer“ heranwächst, weil der Schwimmunterricht überall ausgefallen ist.