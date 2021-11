Corona: Was tun, wenn der Selbsttest positiv ist?

Plus Wenn der Corona-Selbsttest positiv ausfällt, sind viele Menschen unsicher, was zu tun ist. Amtsärztin Dr. Raffaella Hesse erklärt, wie Geimpfte und Ungeimpfte reagieren sollten.

Spätestens wenn es im Hals kratzt, viel gehustet wird oder die Nase läuft, kommt der Gedanke einen Corona-Test zu machen. Schließlich möchte man für sich und für sein Umfeld ausschließen, dass eine Infektion vorliegt. Viele Menschen greifen zum Schnelltest oder nutzen das Angebot eines professionell durchgeführten Antigen-Tests, weil beides zügig verfügbar ist. Doch was tun, wenn dieser positiv ausfällt? Dr. Raffaella Hesse, Leiterin des Gesundheitsamtes Donau-Ries, gibt drauf eine Antwort.