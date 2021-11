Corona hat den Landkreis fest im Griff

Plus Die Infektionszahlen sind hoch wie nie, keine Kommune ist ohne Infizierte. Die Daten aus Gesundheitsamt und RKI machen klar, dass die Welle noch eine ganze Zeit weiterrollen wird

Noch hat der Landkreis Donau-Ries nicht die 500er-Marke der 7-Tages-Inzidenz überstiegen. Doch der Blick auf die Karte des Robert-Koch-Institutes lässt vermuten, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Denn längst ist Bayern auf der RKI-Karte pink (über 500) und teilweise auch lila (über 1000) gefärbt. Donau-Ries ist mit einer Inzidenz von 445,9 noch dunkelrot gefärbt - umzingelt von pinkfarbenen Landkreisen. Daten zur Pandemieentwicklung vor Ort, machen wenig Hoffnung auf eine schnelle Entspannung. Zwar schwankt die Inzidenz jeweils zum Wochenende und fällt auch mal wieder Richtung 300. Doch neue Daten des Gesundheitsamtes vom Montag haben eine klare Aussage: Das Coronavirus hat den Landkreis fest im Griff. Allerorten sind Menschen infiziert – egal wie groß oder klein die Kommune ist.