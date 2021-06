Corona im Donau-Ries: Über 50.000 Bürger haben die erste Impfung

Seit fünf Monaten läuft die Impfkampagne gegen Corona im Landkreis Donau-Ries. Bisher wurden über 50.000 Menschen ein erstes Mal geimpft.

Über 50.000 Menschen im Landkreis Donau-Ries haben bisher ihre erste Impfung erhalten. Diese Zahlen hat das Landratsamt Donau-Ries am Dienstagnachmittag veröffentlicht. Bis einschließlich 30. Mai haben exakt 51.526 Bürger erhalten, dies entspricht 38,51 Prozent der Landkreisbevölkerung.

Insgesamt wurden bisher 71.747 Impfungen (erste und zweite Dosis) verabreicht. Von diesen entfallen 50.383 auf die Impfzentren und 21.364 auf Arztpraxen.

Weiter deutlich gesteigert werden konnte in der vergangenen Woche der Anteil an vollständig geimpften Personen. Mit 19.669 Zweitimpfungen entspricht dies einer Quote von 14,70 Prozent.

Weitere 21.183 Personen sind im Landkreis über die Bayerische Impfsoftware BayIMCO registriert und warten auf ihre Impfung.

In der zurückliegenden Woche (KW 20) konnten in der Region insgesamt 7068 Impfungen durchgeführt werden. Von diesen wurden 4000 Impfungen in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen, sowie von den mobilen Teams vorgenommen – ein neuer Impfrekord innerhalb einer Woche, so das Landratsamt Donau-Ries in seiner Pressemitteilung.

Die niedergelassenen Ärzte konnten in der vergangenen Woche insgesamt 3.068 durchführen.

Aktuelle Corona-Zahlen im Landkreis Donau-Ries

Die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand 1. Juni, 10 Uhr, bei insgesamt 5.854. Hiervon gelten 5.486 Personen bereits wieder als genesen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries liegt weiterhin bei 156. In der Folge gelten momentan 212 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“.



Der heutige Inzidenzwert liegt nach Angaben des RKI bei 48,6. 1.481 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 24 mit der südafrikanischen. In den lokalen Krankenhäusern werden aktuell 6 positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt, davon eine intensivmedizinisch.

