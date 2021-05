Corona: weiterer Todesfall im Landkreis gemeldet

Im Landkreis Donau-Ries ist eine weitere Person an einer Corona-Infektion gestorben. Das meldet das Landratsamt am Dienstagnachmittag. Bei der über 80 Jahre alten Person waren erhebliche Grunderkrankungen bekannt, so die Behörde. Die bestätigten Todesfälle mit Covid-19 belaufen sich dann insgesamt auf 150. Das RKI meldet allerdings für den Landkreis bereits 156 Fälle.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand 11. Mai, liegt laut Landratsamt bei insgesamt 5589. Hiervon gelten 4887 Personen bereits wieder als genesen.

1302 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 17 mit der südafrikanischen. (dz)

