Das nächste "Riesenproblem" im Kreis Donau-Ries ist der Impfstoffmangel

Plus Der Andrang bei den Impfterminen ist gewaltig. Doch für den Landkreis Donau-Ries gibt es nicht annähernd ausreichend Impfstoff für die Zentren und Ärzte.

"Das nächste Riesenproblem" nennt Landrat Stefan Rößle nun klar beim Namen: Den Impfstoffmangel. Diesen bekommt der Landkreis Donau-Ries nun in voller Wucht zu spüren. Für den Landrat ist angesichts der für die kommende Woche in Aussicht gestellten Dosen klar: Alle willigen Landkreisbürger zu impfen oder zu boostern wird Monate dauern.