Landkreis Donau-Ries

vor 55 Min.

Das sind die aktuellen Corona-Hotspots im Landkreis Donau-Ries

Plus Die neusten Corona-Zahlen aus den einzelnen Kommunen im Landkreis Donau-Ries liegen vor. Zwei Dörfer sind coronafrei.

Von Barbara Wild

Das Landratsamt Donau-Ries hat am Dienstag, 18. Mai, die aktualisierten Corona-Zahlen für die Kommunen veröffentlicht. Sie geben an, wo die "Corona-Hotspots" liegen. Also, in welchen Gemeinden und Städten im Landkreis wie viele mit dem Coronavirus infizierte Bürger leben. Zudem wird gelistet, wie viele Infizierte und auch Todesfälle es in den jeweiligen Orten seit Beginn der Pandemie amtlich erfasst wurden.

