Die Polizei Donauwörth warnt: Trickbetrüger sind erneut aktiv

Bei einer Seniorin meldet sich telefonisch eine weinende Frau: „Mama, ich hab einen schweren Unfall gehabt“. Und das ist nur ein Fall von vielen.

Der Polizeiinspektion Donauwörth wird aktuell wieder eine Vielzahl an Trickbetrugs-Anrufen nach den bekannten Mustern angezeigt. Exemplarisch für weitere derartige Telefonate schildern die Beamten folgenden Fall: Am Donnerstag erhielt eine 76-jährige Frau, die in einer Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Monheim lebt, gegen 17.40 Uhr einen Anruf. Am anderen Ende weinte eine Frau. Sie sprach akzentfrei und war minutenlang aufgelöst. Das mehrere Minuten dauernde Gespräch begann mit den Worten: „Mama, hol mich bitte ab, ich habe einen schweren Unfall gehabt“.

Die Angerufene ließ sich in der Folge mit einem „Polizisten“ verbinden. Dieser nannte einen weiblichen Vornahmen, der tatsächlich dem der Enkelin der Angerufenen entspricht und gab an, dass ihre Enkelin aus Unachtsamkeit einen Unfall verursacht habe. Sie hätte ein Baby totgefahren und eine junge Frau liege auf der Intensivstation.

Der Anrufer forderte Daten und Geld. Als ihn die 76-Jährige nach seinem Namen fragte, gab der angebliche Polizist an, er sei „Gerold Müller von der PI Donauwörth“. Die 76-Jährige legte daraufhin auf und rief ihre Tochter an. Diese bestätigte ihr, dass sowohl sie selbst, als auch die Enkelin zu Hause und wohlauf seien. Die 76-Jährige meldete den Vorfall bei der echten Polizeiinspektion Donauwörth, wo eine Strafanzeige gegen unbekannt wegen versuchten Betrugs aufgenommen wurde. (dz)

Info: Die Polizei warnt vor Anrufen in dieser oder ähnlicher Form. Wer Telefonate bekommt, in denen Geld oder die Übermittlung von sensiblen Daten verlangt werden, soll diesen Aufforderungen auf keinen Fall Folge leisten, sondern sich bei den örtlichen Polizeidienststellen melden.

