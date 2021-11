Vermisstenfälle im Donau-Ries: Wenn Menschen nicht nach Hause kommen

Plus Vermisstenfälle lassen bei der Polizei die Alarmglocken schrillen. Manchmal gibt es rasche Erfolge, manchmal bleiben Rätsel lange ungelöst. Ein Einblick.

Ein kleines Mädchen verschwindet urplötzlich: Es ist Samstagnachmittag, 16. Oktober, als die elfjährige Shalomah sich daheim verabschiedet, um zum Joggen in den Wald nahe Eppisburg (Landkreis Dillingen) zu gehen. Doch Stunden später ist sie noch immer nicht zurück. Ihr Pflegevater ist in großer Sorge und schaltet die Polizei ein.