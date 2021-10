Donau-Ries: Bald alle Schulen mit schnellem Internet?

Plus Die Arbeiten am Glasfaserausbau im Kreis Donau-Ries sind weit fortgeschritten, doch eine wichtige Baustelle folgt noch.

Digitalisierung ist ein Begriff, der oft wie das Zauberwort der Stunde daherkommt. In der Tat ist es nicht irgendein Modebegriff – denn wie die Corona-Pandemie seit März 2020 gezeigt hat: Die Digitalisierung war zuletzt unerlässlich, um Schulstoff zu vermitteln, um Bildung in der Krise überhaupt irgendwie möglich zu machen. Deswegen ist auch die Zahl der Förderprogramme, die der Landkreis Donau-Ries nutzt, merklich angestiegen.