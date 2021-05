Landkreis Donau-Ries

vor 52 Min.

Donau-Ries: Corona-Inzidenz wieder über 100 – warum nur?

Plus Warum steigt die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries wieder, anstatt - wie in der Nachbarschaft - kontinuierlich zu sinken? Der Versuch einer Erklärung.

Von Barbara Wild

Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Donau-Ries eine Inzidenz von 105,4. Insgesamt 27 neue Corona-Fälle sind seit dem Vortag registriert worden. Somit ist die Aussicht auf weitere Lockerungen in Handel, Gastronomie und das Ende der Ausgangssperre und der engen Kontaktbeschränkungen weiter in die Ferne gerückt. Fünf Tage in Folge hätte der Landkreis unter 100 liegen müssen. An Tag vier war die Hoffnung dahin.

