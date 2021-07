Donau-Ries: Das Thema Flutpolder schwappt wieder hoch

Plus Eigentlich schien der Polder bei Bertoldsheim bereits erledigt. Jetzt aber will Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) das Rückhaltebecken doch bauen. Das ärgert nicht nur die Marxheimer.

Flutpolder entlang der Donau haben seit 2014 die Gemüter vieler Bürgermeister und Landespolitiker bewegt. Bürger gründeten Initiativen, um die Hochwasserschutz-Projekte zu verhindern. Doch die Idee des von der Größe her umfassendsten und deshalb viel diskutierten Flutpolders an der Landkreisgrenze zwischen Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen war mit dem Koalitionsvertrag zwischen der CSU und den Freien Wählern auf Landesebene begraben worden. Jetzt aber steht der Flutpolder Bertoldsheim wieder auf der Agenda.