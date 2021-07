Donau-Ries: Erste Impfungen an Schulen nächste Woche?

Plus Die Schulen im Kreis Donau-Ries bereiten sich auf den Herbst vor. Ab kommende Woche sind zudem an einigen Schulen Impfaktionen gegen Corona geplant.

Es kommt selten vor, dass Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte schon vor den Sommerferien bereits wieder so bang auf den Schulstart im September blicken. Viele befürchten, das Corona-Szenario vom vergangenen Jahr könnte sich im Herbst wiederholen. Der Sturm nach einem ruhigen Sommer? Keiner mag das hoffen, aber die Schulen in der Region müssen sich intensiv vorbereiten.