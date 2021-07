Landkreis Donau-Ries

Donau-Ries: Hochwasserschutz auf dem Prüfstand

Hochwasser an der Ussel in Daiting im Sommer letzten Jahres. Doch nicht nur Starkregenfälle haben zuletzt in der Region die Lage verschärft. Gerade auch die großen Flüsse können eine Hochwassergefahr darstellen – mit Verzögerung, wie Behördenleiter Rimböck erklärt.

Plus Der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes, Andreas Rimböck, zu den aktuellen Katastrophen und den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen im Landkreis Donau-Ries.

Von Thomas Hilgendorf

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth ist beileibe keine kleine Behörde. 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um (fast) alles rund um das Thema „Gewässer“. Und das in sieben Landkreisen sowie im Bereich der Stadt Augsburg. Die aktuellen Diskussionen aufgrund der Hochwasser-Problematik in Deutschland verdeutlicht die Wichtigkeit der Wasserwirtschaft. Der Leiter der staatlichen Einrichtung, Andreas Rimböck, sieht das Amt in den kommenden Jahren auf vielfache Weise gefordert. Und mithin müssten auch lokal und regional unliebsame Projekte umgesetzt werden.

