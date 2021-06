Donau-Ries-Kreis: 9232 Corona-Impfungen in einer Woche

Das Landratsamt meldet einen Rekord -und die Spritzen der Betriebsärzte sind noch gar nicht mitgerechnet. Der Landkreis bekommt zudem ein Sonderkontingent.

In der vergangenen Woche hat die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus im Landkreis Donau-Ries erneut gesteigert werden können. Die Impfzentren und Arztpraxen führten insgesamt 9232 Impfungen durch. Davon entfallen 4277 auf die Impfzentren und 4955 auf die niedergelassenen Ärzte – beides die bisher höchsten Zahlen binnen einer Woche im Landkreis, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt.

Zusätzlich gab es auch weitere Impfungen durch Betriebsärzte. Diese werden aber nicht erfasst, weshalb die Anzahl der tatsächlichen Impfungen noch höher liegt, so die Kreisbehörde. Mit über 800 Erstimpfungen in den Impfzentren habe auch diese Zahl in der vergangenen Woche langsam wieder gesteigert werden können, die Lieferung eines inzwischen zugesagten Sonderkontingentes in den Landkreis werde hier in den nächsten Wochen weitere Erstimpfungen ermöglichen.

Knapp 96.000 Corona-Impfungen insgesamt

Insgesamt wurden im Landkreis bisher (Stand 20. Juni) 95.936 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 62.435 auf die Impfzentren und 33.501 auf Arztpraxen. Eine Erstimpfung haben bislang 57.253 Bürger erhalten, dies entspricht 42,8 Prozent der Landkreisbevölkerung. Mit insgesamt 38.695 Zweitimpfungen sind im Landkreis nun 28,9 Prozent vollständig geimpft. Weitere 16.075 Personen sind über die Bayerische Impfsoftware registriert. Diese Zahl habe in den vergangenen Wochen deutlich gesenkt werden können.

Noch in der vergangenen Woche habe Landrat Stefan Rößle im Austausch mit dem Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek gemeinsam mit seinen Landratskollegen Sonderkontingente für die bayerisch-schwäbischen Landkreise gefordert, da hier die Impfquoten teilweise deutlich hinter dem Landesdurchschnitt zurückliegen. Nun wurden der geforderte Impfstoff durch die Bayerische Staatsregierung bereits angekündigt. Auch der Landkreis Donau-Ries profitiert mit insgesamt 2400 zusätzlichen Impfdosen, je 1200 für Erst- und Zweitimpfungen, die den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen voraussichtlich ab der nächsten Woche zur Verfügung stehen werden.

Inzidenzwert im Donau-Ries-Kreis sinkt auf 6,0

Die Zahl der Landkreisbürger, die seit Ausbruch der Pandemie insgesamt positiv auf Covid-19 getestet wurden Personen liegt (Stand 21. Juni, 10.45 Uhr) bei 5983. Hiervon gelten 5737 Personen bereits wieder als genesen. Die Anzahl der im Zusammenhang mit Corona gestorbenen bestätigten Fälle im Landkreis Donau-Ries liegt laut Landratsamt weiterhin bei 157. In der Folge gelten momentan 89 Frauen und Männer als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der Inzidenzwert lag am Montag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 6,0.

1554 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 38 mit der südafrikanischen. Alle tagesaktuellen Zahlen und weitere Informationen sind im Internet unter donau-ries.de/corona zu finden.