Donau-Ries-Kreis: Knapp jeder Zweite hat die Corona-Erstimpfung

66.000 Bürger im Landkreis Donau-Ries sind nun mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Nun findet ein Sonder-Impftermin mit Johnson & Johnson statt.

Zuletzt war die Zahl der registrierten Impfwilligen, die im Landkreis Donau-Ries noch auf die Einladung zu einem Impftermin warten bereits deutlich gesunken. Nachdem nun beständig deutlich mehr Corona-Impfstoff geliefert wird, können in den Impfzentren nach einer Registrierung nun unabhängig von der Priorisierung sehr kurzfristig Termine ausgewählt werden. Das berichtet das Landratsamt.

Wer sich impfen lassen möchte, sollte sich deshalb im Internet unter impfzentren.bayern/citizen/ registrieren. Wer eine Impfung mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson – hier ist nur eine Impfung zum vollständigen Impfschutz notwendig – wünscht, hat dazu im Rahmen einer Sonderimpfaktion am Samstag, 10. Juli, im Impfzentrum Donauwörth die Möglichkeit. Zusätzlich zur Registrierung sollten Interessierte in diesem Fall eine E-Mail an johnson@impfen-donau-ries.de senden.

Corona: 7801 Impfungen im Donau-Ries-Kreis in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche konnte konnten im Landkreis Donau-Ries in den Arztpraxen und Impfzentren insgesamt 7801 Impfungen durchgeführt werden. Davon entfallen 3851 auf die Impfzentren und 3950 auf die niedergelassenen Ärzte. Zusätzlich wurden auch weitere Impfungen durch Betriebsärzte durchgeführt, diese werden allerdings nicht erfasst, weshalb die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Impfungen noch höher liegt.

Insgesamt wurden im Landkreis Donau-Ries bisher (Stand 4. Juli) 113.476 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 71.104 auf die Impfzentren und 43.372 auf Arztpraxen. Eine Erstimpfung haben bislang 66.004 Bürger erhalten, dies entspricht 49,33 Prozent der Landkreisbevölkerung. Mit insgesamt 47.499 bisher durchgeführten Zweitimpfungen sind im Landkreis Donau-Ries nun 35,50 Prozent vollständig geimpft.

Bisher wurde fünfmal die Delta-Variante nachgewiesen

Die Zahl der Personen, die seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Donau-Ries insgesamt positiv auf Covid-19 getestet worden, liegt (Stand 6. Juli, 10.45 Uhr) bei 6004. Hiervon gelten 5823 bereits wieder als genesen. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn gestorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis liegt laut Zählung des Landratsamts weiterhin bei 158. In der Folge gelten momentan 23 Kreisbürger als aktuell positiv Getestete. Der Inzidenzwert liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Dienstag bei 5,2.

1560 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 42 mit der südafrikanischen und fünf mit der indischen. Alle tagesaktuellen Zahlen und weitere Informationen sind unter www.donau-ries.de/corona zu finden.