Donau-Ries: Millionenzuschüsse für Schulen und Kitas

Landkreis und Kommunen erhalten Zuschüsse für Hochbaumaßnahmen. Was genau bezuschusst wird.

Vom Freistaat Bayern fließen in diesem Jahr insgesamt über 7,2 Millionen Euro für 27 kommunale Hochbaumaßnahmen in den Landkreis Donau-Ries. Die zahlreichen Projekte im Bereich der Schulen und Kinderbetreuung zeigen nach Ansicht des Stimmkreisabgeordneten Wolfgang Fackler, „wie aktiv unsere Kommunen hier sind“. Der Freistaat leiste seinen „wichtigen und unverzichtbaren Beitrag.

Die Zahlen stammen dem CSU-Abgeordneten zufolge aus dem Bayerischen Finanzministerium. Weil die Mittel aufgestockt worden seien, könne der überwiegende Teil des angemeldeten Bedarfs in Bayern gedeckt werden.

Hohe Zuschüsse bekommt das Schulzentrum in Rain

Aus den Projekten ragt laut Fackler erneut die Generalsanierung des Schulzentrums in Rain heraus: So erhält der Schulverband Rain nach 2,6 Millionen Euro im Vorjahr heuer weitere 1,35 Millionen Euro für den Ersatzneubau der Gebrüder-Lachner-Mittelschule. Der Landkreis Donau-Ries kann seinerseits mit 1,3 Millionen Euro (Vorjahr 2,5 Millionen Euro) für die Generalsanierung des Schulzentrums in Rain planen.

540.000 Euro erhält der Landkreis zudem für die Erweiterung und Sanierung der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding und 450.000 Euro für die Generalsanierung des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen.

Die Zuschüsse verteilen sich auf den Landkreis Donau-Ries

Die weiteren Projekte im Überblick:

l Gemeinde Buchdorf: 120.000 Euro für Neubau eines Kinderhorts.

lLandkreis Donau-Ries: 36.000 Euro für Generalsanierung der Außensportanlage des Gymnasiums Donauwörth Am Röthenfeld; 50.000 Euro für den Neubau der Mansa für die Ludwig-Bölkow-Schule (Staatliche Berufsschule) Donauwörth; 296.000 Euro für die Generalsanierung des Hauptgebäudes der Staatlichen Berufsschule, Wirtschaftsschule und Technikerschule Nördlingen; 100.000 Euro für die Erweiterung der Staatlichen Realschule Rain, 85.000 Euro für Umbau und Erweiterung Westflügel am Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen.

l Stadt Donauwörth: 194.000 Euro für Erweiterung der Gebrüder-Röls-Grundschule in Riedlingen zur Ganztagsschule.

l Gemeinde Genderkingen: 150.000 Euro für Neubau einer Kindertageseinrichtung.

l Stadt Harburg: 100.000 Euro für Erweiterung der Kindertagesstätte.

l Schulverband Mönchsdeggingen: 28.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule.

l Stadt Monheim: 400.000 Euro für Neubau einer Kindertagesstätte.

l Gemeinde Niederschönenfeld: 30.000 Euro für Erweiterung der Kindertageseinrichtung Feldheim.

l Stadt Nördlingen: 355.000 Euro für Erweiterung der Mittelschule; 180.000 Euro Baukostenzuschuss zum Neubau der Kindertageseinrichtung St. Michael; 50.000 Euro Baukostenzuschuss für Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Martin; 30.000 Euro Baukostenzuschuss für Erweiterung des Montessori Kinderhauses.

l Gemeinde Oberndorf: 500.000 Euro für Neubau eines Kinderbetreuungszentrums.

l Stadt Oettingen: 450.000 Euro für den Neubau der Kindertagesstätte St. Franziskus.

l Gemeinde Reimlingen: 50.000 Euro zur Errichtung eines Bauernhofkindergartens.

l Gemeinde Rögling: 50.000 Euro für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens.

l Gemeinde Tapfheim: 200.000 Euro für Erweiterung der Kindertagesstätte; 86.000 Euro für Generalsanierung der Sporthalle bei der Grundschule.

l Schulverband Wolferstadt: 36.000 Euro für Neubau einer Sporthalle sowie von Freizeitsportanlagen für die Grundschule Wolferstadt. (pm)

