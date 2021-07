Donau-Ries: Rufe nach Luftreinigern werden lauter

Plus Angespannt blickt die Politik auf das neue Schul- und Kindergartenjahr. Aus mehreren Richtungen wird deshalb jetzt massiv gefordert, technisch endlich nachzurüsten.

Wie kann das neue Schul- und Kindergartenjahr nach den großen Sommerferien möglichst problemlos weiterlaufen? Große Hoffnung liegt für viele auf Luftreinigern und Lüftungsgeräten. Diese sollen in Klassenzimmern und Gruppenräumen für Frischluft sorgen und die Viren – vor allem das Coronavirus - herausfiltern. Wie gut diese Geräte wirklich funktionieren ist aber bisher umstritten.