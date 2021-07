Donau-Ries: Tierhaltung wird Fall für das Gericht

Plus 61-Jähriger klagt gegen Auflagen des Veterinäramts. Dieses hatte immer wieder Missstände ausgemacht. Nun wird die Sache eingestellt – was aber keinen Freibrief für den Mann darstellt

Großes Aufheben um kleine Tiere: Weil das Donauwörther Veterinäramt mit der Tierhaltung eines 61-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Donau-Ries nicht einverstanden war, schickte es dem Mann Bescheide und forderte Abhilfe. Der 61-Jährige legte Klage bei Gericht ein – nicht, ohne die Auflagen der Behörde zu erfüllen. Jetzt wurde das Verfahren vor dem Augsburger Verwaltungsgericht eingestellt.