vor 34 Min.

Donau-Ries: Vater rastet aus und schlägt zehnjährige Tochter

Plus Ein 44-Jähriger aus dem südlichen Landkreis lässt seine Überforderung an einer Zehnjährigen aus. So beurteilt das Gericht den Fall.

Von Barbara Würmseher

„Schläge gegen ein wehrloses Kind mit sichtbaren Verletzungen – das ist zutiefst zu missbilligen“. Staatsanwalt Johannes Pausch fand in seinem Plädoyer deutliche Worte in einem unmissverständlichen Tonfall. Gerichtet waren sie an einen 44-jährigen Angeklagten aus dem südlicher Landkreis, der seiner zehnjährigen Tochter im April vergangenen Jahres ein Hämatom am rechten Auge sowie mehrere Schürfwunden zugefügt hat. Jugendrichter Andreas Krug verurteilte den Vater am Ende der Verhandlung am Amtsgericht Nördlingen zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe mit Bewährung. Außerdem muss der Mann ein Anti-Aggressionstraining absolvieren.

