Landkreis Donau-Ries

16:00 Uhr

Donau-Ries: Wie sieht sich der Katastrophenschutz gerüstet?

Plus Vor Kurzem galt in Bayern coronabedingt noch der Katastrophenfall. Im Landratsamt Donau-Ries hat man in der Krise dazu gelernt - und einen Bereich erweitert.

Von Thomas Hilgendorf

Gerade ist er in aller Munde: der Katastrophenschutz. In den „normalen“ Zeiten ist es, das liegt wohl in der Natur der Sache, eher ruhig um ihn. In Zeiten, in denen aber Flüsse über die Ufer treten, Straßen unpassierbar sind, Menschen in Krisenregionen gerettet werden müssen, steht er umso stärker im Fokus. Angesichts der Bilder aus Südostbayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mag da in den Hintergrund geraten sein, dass auch in Nordschwaben bis vor Kurzem offiziell der Ausnahmezustand herrschte. Der wegen der Corona-Pandemie ausgerufene Katastrophenfall wurde in Bayern erst vor Kurzem für beendet erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen