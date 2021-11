Donau-Ries ist jetzt ein Corona-Hotspot

Die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries liegt über 300. Zudem sind die Krankenhausbetten nahezu ausgelastet. Deshalb gilt der Kreis jetzt als Hotspot.

Die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries liegt am Dienstag bei 376, also deutlich über der Grenze von 300. Zudem sind die Intensivbetten in der Region über 80 Prozent ausgelastet. Deshalb gilt der Landkreis nach den neuesten Regelungen im Freistaat Bayern als regionaler Hotspot.

Da allerdings in gesamt Bayern die Auslastung der Krankenhausbetten hoch ist und die Ampel auf Stufe "Rot" steht, gelten im Landkreis keine anderen Regeln als im gesamten Freistaat. Diese sind.

3G am Arbeitsplatz und bei zehn oder mehr Beschäftigten regelmäßig Tests bei Kontakt mit anderen Personen

3G plus für Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen

und körpernahe Dienstleistungen 2G ausgeweitet auf Veranstaltungen, Kultur und Sportveranstaltungen

Ausgenommen sind hiervon Kinder unter 12 Jahren, die nicht geimpft werden können, und Personen, die nachweislich keine Impfung in Anspruch nehmen können.