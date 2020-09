09:47 Uhr

Landkreis Donau-Ries: Ein Hochsommermonat wie im Bilderbuch

Plus Viele heiße Tage und Trockenperioden im August – aber der Monat hatte im Donau-Ries-Kreis noch mehr zu bieten.

Von Werner Neudeck

Der August erwies sich als Bilderbuch-Hochsommermonat mit Temperaturen weit über dem Schnitt, dank einer hohen Zahl von heißen Tagen und Sommertagen. Allerdings kränkelte es etwas bei den Sonnenstunden.

Der August startete schwül-heiß mit einem Maximalwert von 34,8 Grad, was am späten Nachmittag zu einem Gewitter und kurzen Schauer führte. Ein heftiger Temperatursturz um zehn Grad erfolgte am 2. August, verbunden mit Starkregen und Gewitter. Wegen eines ausgeprägten Tiefs über Italien setzte sich der Niederschlag am 3. August mit Dauerregen fort, und am Tag danach waren bereits 84 Prozent des Monatsniederschlags gefallen, mehr als im ganzen Juli. Eine Wende Richtung Hochsommer bahnte sich bei stark steigendem Luftdruck am 5. August an, und tags darauf stiegen die Maximaltemperaturen bei ganztägigem Sonnenschein ständig an, um ab dem 8. August dann erneut Werte von über 32 Grad zu erreichen.

Mitte August eine Verschnaufpause von der Hitze im Kreis Donau-Ries

Nach nahezu acht Tagen Trockenheit und Hitze setzte am 13. August endlich dringend benötigter Regen ein, verbunden mit einem leichten Gewitter. Damit wurden Mensch und Natur trotz weiter sommerlicher Temperaturen eine leichte Verschnaufpause verschafft.

Das Regenmengenproblem des Julis zeigte sich im August auf andere Weise. Zwar übertraf der Gesamtniederschlag den Schnitt erheblich, doch es traten eben auch längere Trockenperioden von bis zu acht Tagen auf, die der Natur und vielen Menschen auf Grund der sehr hohen Temperaturen Probleme bereiteten. Daher war die Verschnaufpause um die Monatsmitte hochwillkommen. Ein Tief über Großbritannien sorgte dafür, dass am 20. August der Hochsommer nochmals in Bestform zurückkam und uns tags darauf mit 34,9 Grad den bisherigen Höchstwert des Jahres, ganztägigen Sonnenschein und zusätzlich die erste Tropennacht des Jahres bescherte. Doch dann zog sich der Hochsommer massiv zurück, aber wir konnten immer noch, wenn auch bei starken Windböen, sommerliches Wetter genießen. Der Monat endete allerdings mit stark sinkenden Temperaturen und Regen.

Weniger Sonnenstunden

Die Zahl der Sonnenstunden war im Gegensatz zu den Temperaturen nicht berauschend. Es gab zwar zehn Tage mit zehn Stunden Sonne oder mehr, aber dafür auch fünf Tage mit nahezu keinem Sonnenschein.

Mit 190 Sonnenstunden wurde damit das Soll von 213 Stunden klar verfehlt.

