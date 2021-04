Landkreis Donau-Ries: Ein Wildunfall nach dem anderen

Trotz Ausgangssperre und geringerem Verkehrsaufkommen häufen sich derzeit die Unglücke im Donau-Ries-Kreis. In der Nacht auf Freitag entsteht bei Zusammenstößen mit Rehen erheblicher Schaden.

Im Bereich der Polizeiinspektion Donauwörth haben sich am Freitag zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden gleich vier schadensträchtige Wildunfälle ereignet. Dies passierte laut Polizei trotz eines deutlich geringeren Verkehrsaufkommens aufgrund der derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen.

Um 1.45 Uhr befuhr ein 38-jähriger Nördlinger mit seinem Auto die B2 von Süden her in Richtung Donauwörth. An der Anschlussstelle Bäumenheim-Nord sprang dem Mann von rechts kommend ein Reh direkt in die Pkw-Front. Das Tier lag nach dem Zusammenstoß tot unter dem Ausfahrtschild. Am Wagen entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Um 2.15 Uhr war ein 58-Jähriger aus dem angrenzenden Mittelfranken auf der B2 in Richtung Monheim unterwegs. Auf Höhe Rothenberg sprang plötzlich ein Reh vom rechten Fahrbahnrand unmittelbar vor den Wagen. Dieser erfasste das Reh frontal. An dem Pkw entstand ein starker Frontschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Das Tier war sofort tot.

Wildunfälle im Donau-Ries-Kreis verursachen höhere Schäden

Um 3.15 Uhr kollidierte zwischen Amerbach und Amerbacherkreut ein 51-jähriger Autofahrer aus Wemding ebenfalls mit einem Reh. Dieses lag nach dem heftigen Unfall „zerlegt am Fahrbahnrand“, so die Polizei. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hier betrug der Schaden circa 2000 Euro.

Um 5.50 Uhr krachte es erneut. Dieses Mal war ein 34-Jähriger aus Fünfstetten auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Sulzdorf und Kaisheim in den Unfall verwickelt. Am Beginn des Waldstückes auf diesem Abschnitt prallte das Auto gegen ein Reh. Dieses verendete durch den Zusammenstoß. Der Pkw erlitt einen Frontschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.

Bereits einige Stunden zuvor, am Donnerstagabend gegen 21 Uhr, hatte ein 48-jähriger Donauwörther der Polizei einen Wildunfall gemeldet. Der Mann war mit seinem Wagen auf der Straße von Liederberg nach Monheim unterwegs, als er eine Karambolage mit einem Reh hatte. Dieses verendete im Straßengraben. Der Schaden hier: etwa 1200 Euro.

Deutlich mehr Wildunfälle im Landkreis Donau-Ries

Aktuell sind auf den Straßen im es Donau-Ries-Kreis bereits 310 Wildunfälle aktenkundig. Dies entspricht nach Angaben der Polizei inzwischen einem Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Im Zuständigkeitsgebiet der Inspektion Donauwörth sind es momentan sogar 25 Prozent. (dz)

