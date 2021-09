Landkreis Donau-Ries

vor 27 Min.

Einmalig: Donauwörther Ehepaar verschenkt Wald an Bund Naturschutz

Symbolische Wald-Übergabe: das Ehepaar Annemarie Brückner und Lothar Lindstedt (rechts) hat dem Bund Naturschutz – in der Mitte Kreisvorsitzender Alexander Helber – einen naturbelassenen Auwald nahe Donauwörth geschenkt.

Plus Der Bund Naturschutz freut sich über eine im Donau-Ries-Kreis noch nie dagewesene Schenkungsaktion - und hat zugleich ein klares Ziel vor Augen.

Von Wolfgang Widemann

Unter mächtigen Pappeln und Schwarzerlen stehen meterhoch Brennnesseln. An einem mehr als einem Meter starken, gefällten Stamm wuchern erste Baumpilze. Durch diese Wildnis plätschert ein kleiner Bach zur Wörnitz. Rund 16.000 Quadratmeter groß ist der Auwald direkt neben dem Radweg, der auf dem früheren Bahndamm am Stadtrand von Donauwörth in Richtung Felsheim führt. „Ich war gleich begeistert von der Fläche“, sagt Alexander Helber, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN). Nun steht er mit mehreren Mitgliedern des BN-Kreisvorstands inmitten dieses Biotops und nimmt aus den Händen von Annemarie Brückner und Lothar Lindstedt einen Weidensetzling entgegen. Das Ehepaar aus Donauwörth hat der Naturschutzorganisation die beiden Grundstücke, auf denen der Wald wächst, geschenkt – ein für den BN bislang einmaliger Vorgang im Donau-Ries-Kreis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen