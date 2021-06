Landkreis Donau-Ries

18:04 Uhr

Fast keine Erstimpfungen mehr im Donau-Ries-Kreis: Der Impfturbo stockt

Das Impfzentrum des Landkreises Donau-Ries in Donauwörth. Die Mitarbeiter könnten dort und in Nördlingen wesentlich mehr Immunisierungen durchführen – doch es mangelt aktuell an Impfstoff, vor allem für die Erstimpfungen.

Plus Im Landkreis Donau-Ries sind über 50.000 Bürger einmal geimpft. Doch im Juni soll es kaum Erstimpfungen geben. Wie geht es jetzt weiter?

Von Thomas Hilgendorf

Die Regierung verwendet gerne markige Worte, um den Fortschritt in der Corona-Krise zu betonen. „Impfturbo“ ist solch eine etwas schiefe Metapher, die zudem in der Realität nicht so wirklich zünden mag. Nach vereinzelt erfolgreichen Wochen ist der Turbo ins Stocken geraten. Arthur Lettenbauer, der als Geschäftsführer des BRK Nordschwaben die Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen organisiert, zeigt sich etwas enttäuscht über die aktuelle Lage bei den Corona-Immunisierungen.

