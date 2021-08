Flut-Helfer aus dem Donau-Ries sehen „Szenen wie im Krieg“

Weitere Kräfte aus dem Landkreis sind im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Was sie dort genau gemacht und welche Eindrücke sie gesammelt haben.

Auch hat das Bayerische Rote Kreuz in Nordschwaben für die Mitglieder des Transportkontingents Schwaben den Marschbefehl in das Katastrophengebiet nach Rheinland-Pfalz erhalten. Die Einheit wurde vom Führungs- und Lagezentrum Rheinland-Pfalz nach Dernau angefordert. Aus Schwaben waren 163 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz. Mit dabei aus dem Landkreis Donau-Ries waren laut einer Pressemitteilung sechs Helferinnen und Helfer mit Rettungswagen aus Donauwörth, Nördlingen und Wemding.

Im Einsatzgebiet unterstützten sie in Zwölf-Stunden-Schichten vier Tage den Rettungsdienst und stellten die sanitätsdienstliche Versorgung durch sogenannten Medical Points sicher. Hier wurde die hausärztliche Versorgung mit Hausärzten und Notärzten aufrechterhalten, um kleinere Unfälle versorgen zu können. Die Rettungswachen waren aufgrund des Hochwassers teilweise zerstört und nicht mehr funktionstüchtig.

Hochwasser-Katastrophe: Belastende Gespräche mit Hinterbliebenen

Einheiten der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) wurden alarmiert und waren vor Ort. Auch Kräfte aus dem Landkreis waren hier mit beteiligt. Peter Oesterer, der Leiter der PSNV im Landkreis berichtet, von sehr viel Betroffenheit vor Ort und teilweise sehr belastenden Gesprächen mit Hinterbliebenen, Geschädigten aber auch mit Einsatzkräften.

Die Einsatzkräfte sammelten im Einsatz Erfahrungen, die in Erinnerung bleiben werden, so der Kreisbereitschaftsleiter Andre Weiß. Die Hilfe sei sehr dankbar angenommen worden. Das wenige, das noch übrig war, wurde geteilt. Die Not habe zusammengeschweißt. Die BRK-Kräfte hätten „Szenen wie im Krieg“ gesehen. In Ihrem Einsatzgebiet fehlten rund 60 Brücken, Verkehrswege, Kanalisation, Wasserversorgung – „alles ist zerstört“, heißt es vom BRK. Allein der Geruch, eine Mischung aus Verwesung, Öl und abgestandenem Wasser sei sehr belastend gewesen.

Kräfte des BRK Nordschwaben loben die gute Zusammenarbeit vor Ort

Von den Einsatzkräften wurde die organisationsübergreifende Zusammenarbeit gelobt, die hervorragend geklappt habe. Außerdem wird auf die Notwendigkeit eines funktionierenden Katastrophenschutzes verwiesen. Nur durch schnelle und mutige Entscheidungen und mit hoch engagierten Ehrenamtlichen sei so eine Lage in den Griff zu bekommen.

Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer ist froh, „dass unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer alle wieder gesund zurückgekommen sind“. Der belastende Einsatz und das ständig „unter Strom stehen“ haben bei den Einsatzkräften sicher Spuren hinterlassen.