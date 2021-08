Gaffer gibt es auch im Donau-Ries-Kreis: Strafen werden verschärft

Plus Immer wieder fallen Schaulustige bei Unfällen negativ auf und stören die Rettungskräfte. Welche Fälle es in Nordschwaben gab und welche Strafen blühen können.

Beim jüngsten Geisterfahrerunfall auf der B2 bei Donauwörth am 23. August sorgten sie wieder für Ärger: Gaffer. Während sich die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes um die Verletzten kümmerten, nutzten einige vorbeifahrende Autofahrende die Situation und hielten das Geschehen mit ihrem Mobiltelefon fest. Die Tochter eines Fahrers zeigte die Aufnahmen direkt auf einer Social-Media-Plattform. Um die Schaulustigen mussten sich zwei Polizisten kümmern, die die Autofahrer zum Weiterfahren aufforderten. Außerdem filmten die Beamten die Gaffer, um ihr Verhalten ahnden zu können. Dabei fällt die Strafe ganz unterschiedlich aus.