"Grüne" Stromerzeugung: Landkreis Donau-Ries knackt die 100 Prozent

Plus Der Stromverbrauch im Landkreis ist erstmals komplett durch erneuerbare Energien gedeckt. In einem anderen Bereich sieht es jedoch deutlich schlechter aus.

Der Landkreis Donau-Ries erzeugt erstmals mehr Strom über erneuerbare Energien, als er verbraucht. Diese frohe Kunde wurde nun den Ausschussmitgliedern für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit des Kreistags unterbreitet. In der Sitzung wurde aber auch klar: In einem anderen Bereich gibt es noch großen Nachholbedarf.