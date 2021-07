Landkreis Donau-Ries

Harburg hat aktuell die meisten Corona-Fälle im Donau-Ries-Kreis

Plus Harburg hat derzeit 14 Corona-Fälle - mehr als Donauwörth und Nördlingen zusammen. Auch Daiting hat für seine Größe relativ viele Infizierte.

Die Corona-Zahlen steigen seit Längerem an – Grund genug, zum Ende des Monats hin erneut einen Blick auf die Landkreiskarte des Donau-Rieser Gesundheitsamts im Internet zu werfen. Dort wurden nun die Infektionszahlen in den einzelnen Kommunen aktualisiert. Erfreulich: Mit Stand Montagnachmittag waren laut dieser Statistik weiterhin 34 Städte und Gemeinden in der Region „virusfrei“. In einigen Orten allerdings gibt es schon wieder gehäuft Fälle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

