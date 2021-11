Immobilien-Betrug: Was wusste der Geschäftspartner?

Plus Der Angeklagte und ein früherer Kollege aus Mertingen halten sich vor Gericht gegenseitig Versäumnisse vor. Und es geht natürlich um Geld.

Er habe andere Menschen bei geplanten Immobiliengeschäften betrogen und sich selbst bereichert: So lautet der Vorwurf gegen einen inzwischen 68-Jährigen aus dem Donau-Ries-Kreis. Jetzt sagte sein ehemaliger Geschäftspartner vor dem Augsburger Landgericht aus.