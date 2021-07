Impf-Arzt sieht enorme Impfbereitschaft im Landkreis

Plus Der ärztliche Koordinator des Landkreises Sebastian Völkl spricht im Interview über die Corona-Impflage im Donau-Ries-Kreis - über Chancen und Probleme.

Herr Völkl, Sie hatten gerade ein bisschen Urlaub. Das war vermutlich die erste Zeit seit Langem, dass Sie mal wieder durchschnaufen konnten, oder?