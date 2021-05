Keine Handbremse: Auto macht sich selbstständig

Passanten haben im Harburger Ortsteil Ebermergen ein Auto gefunden, das auf der Seite lag. Der Fahrer saß nicht drin. Die Polizei fand schnell heraus, wieso.

Ungewöhnlicher Fund in Donau-Ries: Passanten haben am Samstagabend im Harburger Ortsteil Ebermergen ein herrenloses Auto entdeckt, das auf der Seite lag. Der Schlüssel steckte noch, ein Fahrer saß aber nicht drin. Sie riefen daraufhin die Polizei. Wie diese am Sonntag mitteilte, ergaben die Ermittlungen allerdings einen wenig mysteriösen Hintergrund.

Polizei: Fahrerin hatte vergessen, die Handbremse zu ziehen

Eine 43-jährige Frau hatte den Wagen vor ihrer Hofeinfahrt waschen wollen. Hierbei vergaß die Autofahrerin, die Handbremse zu ziehen und einen Gang einzulegen. Als sie aus dem Auto stieg, machte es sich selbständig und rollte rückwärts etwa 70 Meter eine Wiese hinunter, über eine Straße und beschädigte schließlich einen jungen Apfelbaum.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, wie die Polizei in ihrer Mitteilung unter der Überschrift "autonomes Fahren" schrieb. Das Ergebnis der selbstständigen Autofahrt: Ein Sachschaden von über 5000 Euro. (AZ, dpa)

