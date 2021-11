Landkreis Donau-Ries

17:49 Uhr

Kinderarzt aus Donauwörth: „Wir sind schon bald am Limit“

Plus Das RS-Virus bringt Kinderärzte und -kliniken an ihre Grenzen – auch rund um Donauwörth. Dass so viele Kinder erkranken, hat auch mit dem vorigen Winter zu tun.

Von Fabian Kapfer

Das RS-Virus zählt zu den klassischen Erkältungskrankheiten, die jeden Herbst und Winter vorkommen. Neu ist es nicht, aber in diesem Jahr häufen sich die Fälle besonders. Besonders Säuglinge und Kleinkinder sind von der Krankheit betroffen. Sie kann Atemwege, aber auch auf Bronchien und die Lunge befallen. Teilweise gibt es auch beim RS-Virus schwere Verläufe. Deswegen sind die Kinderärzte und die Kinderkliniken derzeit vielerorts am Limit. Auch der Donauwörther Kinderarzt Dr. Wolfgang Beck ist in diesen Tagen bis in die späten Abendstunden in seiner Praxis, weil sich die Patienten häufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen