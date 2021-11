Kommunen im Jura-Bereich übernehmen Kindergärten von der Kirche

Der Kitabetrieb wird immer aufwendiger. Deshalb reagieren die Verantwortlichen in Otting, Rögling und Wolferstadt. Der Weg, den sie gehen, ist unterschiedlich.

Zu den Aufgaben eines katholischen Pfarrers und der örtlichen Kirchenverwaltung gehört mancherorts auch der Betrieb eines Kindergartens. Dessen Verwaltung sei jedoch eine immer größere Herausforderung, sagen Volker Kurz und Tobias Scholz, Seelsorger in Wolferstadt beziehungsweise Rögling. Die Diözese Eichstätt, die in den Jura-Bereich und das östliche Ries hineinreicht, möchte die kirchlichen Vertreter vor Ort entlasten und hat deshalb eine (weitere) gemeinnützige Gesellschaft gegründet, welche die Verwaltung der Kitas in einer bestimmten Region zentral übernimmt: die Kita-gGmbH „Katholische Kindertageseinrichtungen Altmühlfranken-Nordschwaben“. Dieser schließt sich nun eine Kirchenstiftung aus dem Donau-Ries-Kreis an, zwei andere haben einen anderen Weg gewählt.

Eines sei in den vergangenen Jahren deutlich geworden, erklärt Tobias Scholz: Einen Kindergarten zu verwalten, nehme immer mehr Zeit in Anspruch und werde komplizierter. „Es braucht immer mehr Fachwissen“, sagt der Geistliche. Der hat mittlerweile fünf Pfarreien seelsorgerisch zu betreuen – und den Kindergarten in Rögling. Obwohl dieser aktuell nur eine Gruppe zählt, gebe es ständig was zu tun. Gerade Personalangelegenheiten erforderten viel Zeit und Aufwand.

Kindergarten: Pfarrer von Rögling und Wolferstadt wendet sich an die Diözese

Deshalb wendete sich Scholz bereits an die Diözese und bat um Entlastung. Vor gut einem Jahr übernahm auf die Bitte des Pfarrers hin das bischöfliche Ordinariat die Kita-Verwaltungsarbeit. Deshalb sei es naheliegend, dass die Pfarrei der gemeinnützigen GmbH beitritt, die ihren Sitz in Weißenburg hat und für die Dekanate Weißenburg-Wemding und Herrieden zuständig ist.

14 Kitas übernimmt die Gesellschaft zum 1. Januar 2022. Der Kindergarten in Rögling gehört als einziger aus dem Donau-Ries-Kreis dazu. Scholz, der nach eigenen Angaben bereits an seinen früheren Wirkungsstätten gute Erfahrungen mit solchen Einrichtungen gemacht hat, berichtet, dass dieser Schritt in der Kirchenverwaltung „kontrovers diskutiert“ worden sei, ehe man sich für den Beitritt entschieden habe.

Das Schild kann bleiben: Der Kindergarten in Rögling wird zwar von auswärts verwaltet, wird aber von der katholischen Kirche betrieben. Foto: Wolfgang Widemann

Der Geistliche ist überzeugt: „Wir können heilfroh sein, dass es diese Einrichtung gibt.“ Als Pfarrer sei ihm freilich wichtig: „Wir als Röglinger Pfarrei sind nach wie vor für die Seelsorge im Kindergarten zuständig.“ Er wolle dort weiter regelmäßig religionspädagogisch wirken, denn: „Es ist wichtig, dass die Kinder ihren Pfarrer kennen.“ Das soll nach dem Willen von Volker Kurz auch in Wolferstadt und Otting weiter der Fall sein.

In Wolferstadt und Otting übernimmt die Gemeinde die Kita

Allerdings sind die dortigen Kitas vom neuen Jahr an nicht mehr in kirchlicher Trägerschaft. Diese übernehmen die politischen Gemeinden. Die Diözese Eichstätt hatte auch den Pfarreien Wolferstadt und Otting – in beiden wirkt Kurz – empfohlen, sich der Kita-gGmbH anzuschließen. Jedoch sei in Wolferstadt „niemand davon begeistert gewesen“, berichtet Bürgermeister Philipp Schlapak.

Für den Betrieb des Kindergartens St. Martin in Wolferstadt ist seit vielen Jahren die katholische Kirche zuständig. Das ändert sich zum 1. Januar. Das haben die zuständigen Gremien beschlossen. Foto: Wolfgang Widemann

Während sein Röglinger Amtskollege Isidor Auernhammer darauf vertraut, dass die Verwaltungsgesellschaft der Diözese funktioniert, waren sich laut Schlapak Eltern, Personal und die Verantwortlichen der Kommune in Wolferstadt einig, dass man den Kindergarten „nicht abgeben sollte“, denn: „Niemand vor Ort hätte noch was zu sagen gehabt.“

Es sei diskutiert, abgewogen und schließlich einvernehmlich beschlossen worden, dass künftig die Gemeinde als Träger der Einrichtung fungiert, in der momentan 51 Mädchen und Buben in zwei Kindergartengruppen, einer Kleinkindgruppe und einer Krippengruppe betreut werden. Derzeit sei man damit beschäftigt, die Formalitäten zu erledigen. Dazu gehöre das Ausarbeiten von Arbeitsverträgen für das Personal und von Satzungen. Über den aktuellen Stand will der Bürgermeister den Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch informieren.

Der Gemeinde Otting gehört das Gebäude der Kindertagesstätte

Der Wechsel zur politischen Gemeinde sei auch in Otting favorisiert worden, schildert Bürgermeister Wolfgang Lechner. Die Kita-gGmbH habe ihren Hauptgeschäftssitz in Roth. In Weißenburg befinde sich die Zweigstelle für die beiden genannten Dekanate. Die Ottinger hätten weiter ein Mitspracherecht haben wollen. Zudem habe man befürchtet, dass die Kommune die Mehrkosten, die für das Fachpersonal der gGmbH entstehen, mittragen müsse.

Mit der gewählten Variante hielten sich die zusätzlichen Aufwendungen im Rahmen, glaubt Lechner. Der Gemeinde gehöre – wie auch in Wolferstadt und Rögling – ohnehin das Kitagebäude. Die Kosten für das Personal, das sich um zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe kümmert, würden über staatliche Zuschüsse und die Kindergartenbeiträge abgedeckt.

Für die Kinder und die Eltern soll sich aber nichts ändern

Insofern werde sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kinder und deren Eltern nichts ändern, kündigt Wolfgang Lechner an. Darauf verweisen auch die Verantwortlichen in Wolferstadt und Rögling. „Wir wollen, dass die Kirche weiter durch den Ortspfarrer vertreten ist“, stellt Lechner klar. Pfarrer Kurz begrüßt es, dass in Otting und Wolferstadt „die christliche Ausrichtung bleibt“. Hier komme die enge Bindung zwischen politischer und kirchlicher Gemeinde zum Ausdruck.

In Fünfstetten ging die Trägerschaft des Kindergartens 2013 von der örtlichen Kirchenstiftung auf die Gemeinde über – die im Dorf für Gesprächsstoff sorgte und sogar eine Unterschriftenaktion auslöste. Die Initiatoren befürchten offensichtlich, dass langfristig die christliche Grundausrichtung des Kindergartens verloren gehen könnte. „Das ist absolut kein Thema mehr“, sagt Bürgermeister Josef Bickelbacher. Der Pfarrer werde bei jeder Gelegenheit eingeladen.