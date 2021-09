Lage auf dem Donau-Rieser Arbeitsmarkt entspannt sich

Im Donau-Ries-Kreis sind im September nur noch zwei Prozent der Menschen ohne Job. Dennoch gibt es einige Bereiche, in denen besonders Personal gesucht wird.

Die Lage hat sich im September entspannt. Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis Donau-Ries gesunken und liegt aktuell bei zwei Prozent. Im Vormonat lag sie bei 2,2 Prozent und vor einem Jahr bei 2,3 Prozent. Aktuell sind 1628 Menschen in der Region arbeitslos gemeldet, das sind 126 weniger als im August und 216 weniger als im September 2020. Das teilt die Agentur für Arbeit Donauwörth mit.

„Das Ende der Sommerferien und damit auch der Haupturlaubszeit in unserer Region bewirkte auch dieses Jahr einen saisonüblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Das stärkste Minus verzeichnen wir bei den jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Viele haben sich zum September in eine Ausbildung oder Berufstätigkeit abgemeldet“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

300 Jugendliche im Landkreis Donau-Ries sind arbeitslos gemeldet

Derzeit sind 300 Jugendliche arbeitslos gemeldet – 22 weniger als im August. Für den Oktober erwarte man eine Fortsetzung der Entwicklung, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden. „Insgesamt gesehen ist der Arbeitsmarkt in unserer Region auf Erholungskurs“, sagt Paul. Zwar liege die Zahl der Arbeitslosen weiterhin mit einem Plus von 334 Personen über dem Niveau von 2019, der extreme Anstieg zu Beginn der Corona-Krise verringere sich jedoch kontinuierlich. Auch auf dem Stellenmarkt seien positive Entwicklungen erkennbar. „Erfreulich ist außerdem die deutschlandweit niedrigste Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent für unseren gesamten Agenturbezirk“ resümiert der Agenturleiter.

Im September haben sich 539 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 267 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 653 die Arbeitslosigkeit beenden, 253 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Viele Firmen im Landkreis nutzen weiterhin das Kurzarbeitergeld

Im zu Ende gehenden Monat wurden 300 neue Arbeitsstellen gemeldet, 32 oder 9,6 Prozent weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 110 Stellen (plus 57,9 Prozent) mehr gemeldet. Arbeitssuchende können aus 1.520 freien Jobs wählen. Dies sind 23 oder 1,5 Prozent mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 355 (30,5 Prozent) über dem Vorjahresniveau.

Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Verkauf, Lagerwirtschaft, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW), Maschinen- und Anlagenführung, Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen, Kraftfahrzeugtechnik, Bürokräfte, Bauelektrik, Metallbearbeitung und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Fast 64.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Viele Unternehmen im Landkreis nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten, so Paul. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lasse sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit sei im September im Vergleich zum Vormonat wieder gestiegen. Im August gingen keine Anzeigen ein. Im September waren es bis zum Stichtag am 26.09.2021 insgesamt neun Anzeigen für 198 Beschäftigte.

Ende März 2021, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigungsstatistik mit gesicherten Angaben, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Donau-Ries-Kreis auf 63.801. Gegenüber dem Vorjahresquartal habe sich damit die Zahl der Beschäftigten relativ wenig verändert (minus 57 oder 0,1 Prozent). Im Vorquartal hatte es eine Veränderung um Plus 490 oder 0,8 Prozent gegeben. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme im Handel sowie der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (plus 116 oder 1,3 Prozent).

Ungünstige Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe

Am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe (minus 243 oder 0,9 Prozent). „Dem massiven Einsatz des Kurzarbeitergeldes in der Krise verdanken wir, dass die Beschäftigtenzahlen in der Region nicht eingebrochen sind. Bemerkenswert ist zudem, dass wir rund 1.100 Beschäftigte mehr haben als im Jahr 2019“ so Richard Paul.