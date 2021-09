Landkreis Donau-Ries

vor 5 Min.

Langer Stau auf der B2 bei Donauwörth: Bauamt entschuldigt sich

Das Berger Kreuz bei Donauwörth hat sich in eine Baustelle verwandelt. Dort gab es am Dienstagmorgen einen kilometerlangen Stau.

Plus Fehler bei der Ampel am Berger Kreuz sorgt für Stillstand auf der Strecke zwischen Buchdorf und Donauwörth. Das Staatliche Bauamt erklärt die Panne.

Alexander Becker redet erst gar nicht um den heißen Brei herum. „Uns bleibt nur, uns bei den Betroffenen zu entschuldigen“, sagt der für die Bundes- und Staatsstraßen im Donau-Ries-Kreis zuständige Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts Augsburg nach einer folgenreichen Panne im Bereich der Baustelle am Berger Kreuz bei Donauwörth. Seit Montagabend werden dort die Fahrzeuge wegen der anstehenden Bauarbeiten neu geleitet – und schon am Dienstagmorgen gab es für Hunderte von Berufstätigen eine böse Überraschung. Durch eine Panne bei der Regelung des Verkehrs gab es einen Mega-Stau auf der B2 von Norden her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen