Landkreis Donau-Ries

vor 11 Min.

Nördlinger will für "Die Partei" in den Bundestag

Plus Er ist 20 Jahre als und macht gerade sein Fachabitur nach. Sebastian Lesnov aus Nördlingen ist der Direktkandidat für "Die Partei" aus dem Landkreis Donau-Ries.

Er präsentiert sich in Siegerpose und mit roter Krawatte: Sebastian Lesvov, 20 Jahre alt, Abiturient aus Nördlingen. Der Kreisverband von „Die Partei“ hat ihn am Wochenende als Direktkandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt. Einstimmig wurde Lesnov nominiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Bekanntermaßen hat sich die Gruppe der Satire verschrieben und wurde von Redakteuren des Satire-Magazins Titanic gegründet.

