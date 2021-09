Onkel aus dem Landkreis Donau-Ries wird zum Vergewaltiger

Plus Zwei Mädchen werden jahrelang im Donau-Ries-Kreis von ihrem Onkel sexuell missbraucht. Der Fall wurde jetzt am Augsburger Landgericht verhandelt.

Ein Onkel missbraucht seine beiden Nichten sexuell und vergewaltigt eine von ihnen wiederholt. Das sind die Verbrechen, die einen sprachlos machen. So passiert im südlichen Donau-Ries-Kreis. Der Fall wurde jetzt am Augsburger Landgericht verhandelt und nahm einen nicht zu erwartenden Verlauf.