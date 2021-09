Panne bei Ampel: Mega-Stau auf der B2 in Donauwörth

Plus Böse Überraschung für viele Verkehrsteilnehmer: Eine Ampel-Panne bringt den Verkehr auf der Bundesstraße 2 zwischen Buchdorf und Donauwörth zum Erliegen.

Am Berger Kreuz gilt seit Dienstagmorgen die wegen einer anstehenden Baustelle geänderte Verkehrsführung. In der Früh gab es im Berufsverkehr sogleich einen Mega-Stau auf der B2.