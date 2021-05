Landkreis Donau-Ries

Pfingsten Zuhause? Tipps für Ausflüge in die Nachbarschaft

Blick über die Landesgartenschau in Ingolstadt.

Plus Wer über die Ferien in der Heimat Urlaub macht, könnte sich von diesen Ausflugszielen in der Nachbarschaft des Kreises Donau-Ries inspirieren lassen.

Die Pfingstfeiertage stehen vor der Tür, viele haben sich ein paar Urlaubstage genommen – aber wie bereits vergangenes Jahr ist die Freude darüber aus bekannten Gründen etwas getrübt. In die Welt hinaus reisen: Fehlanzeige. Doch auch in der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es einiges zu entdecken – vorausgesetzt, die berühmt-berüchtigte Inzidenz erlaubt eine Öffnung. Ansonsten bleibt immer noch das ein oder andere Erlebnis draußen ...

